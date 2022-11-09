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Чемпионат Италии. Серия А

​Мартинес разозлил «Интер» походом в ночной клуб после поражения от «Ювентуса»

09 Ноября 2022 • 15:29 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Болонья
1 1.35 X 5.60 2 9.50
Через 5 ч. 47 мин.

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес после поражения от «Ювентуса» (0:2) отправился в ночной клуб. Аргентинский футболист праздновал день рождения своей второй половинки, но эта ситуация все равно разозлила клуба. Об этом на своих страницах рассказывает Corriere dello Sport.

По данным источника, «Интер» рассматривал вопрос о штрафе для Лаутаро Мартинеса. Клуб посчитал, что походом в ночной клуб после поражения футболист проявил неуважение к своим партнёрам по команде. Впрочем, во вторник Мартинес пообщался с руководителями «нерадзурри», и стороны урегулировали вопрос.

В 19 матчах сезона 2022/2023 Лаутаро Мартинес забил семь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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ИНТЕР МИЛАН БОЛОНЬЯ
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Комментарии (1)
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3Tituli
09 Ноября 2022 в 16:38
ППц вы душные) Он должен был неделю в трауре ходить? Какой смысл если тренер все-равно тренирует через одно место...
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