Борха Валеро: «Не думаю, что у «Интера» проблемы с менталитетом»

Бывший футболист мадридского «Реала» и миланского «Интера» Борха Валеро не считает, что миланская команда столкнулась с ментальными проблемами. «Интер» потерпел уже пять поражений в нынешнем сезоне.

- Я не думаю, что у «Интера» проблемы с ментальностью. Команда создавала и в матче против «Ювентуса». Мне кажется, игроки верят в себя и в тренера, не хватает ли чуть удачи и точности, - цитирует Валеро fcinter1908.it.

Матч между «Интером» и «Болоньей» в рамках четырнадцатого тура чемпионата Италии начался в 22:45 по московскому времени. Следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции, ссылка на нее доступна на нашем сайте.