Маротта не сомневается в способностях Индзаги

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта продолжает верить в нынешний проект.

«Нерадзурри» неудачно стартовали в чемпионате: после 13 туров команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице с 24 набранными очками.

«Мы всегда должны становиться лучше. Каждый матч – это своего рода экзамен. Важно и отношение к делу всех, кто работает в клубе, а не только технические и тактические характеристики. Все должны стремиться к одной цели, и в этом смысле у нас нет никаких проблем – мы находимся в полной гармонии с тренером и игроками. Остаётся лишь добиться стабильности в результатах», – заявил Маротта в интервью перед матчем Серии А против «Болоньи».