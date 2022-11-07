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Чемпионат Италии. Серия А

Фанаты «Ювентуса» оскорбляли Джеко

07 Ноября 2022 • 14:51 Комментировать (2)
Интер Милан
...
Болонья
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09.11 22:45

В воскресенье вечером «Интер» проиграл в гостях у «Ювентуса» со счётом 0:2. Эдин Джеко провёл на поле все 90 минут, но не смог помочь своей команде.

Боснийский Klix сообщает о том, что по ходу игры фанаты туринского клуба оскорбляли Джеко. Так, поклонники «старой синьоры» называли боснийца «цыганом».

Всего в сезоне 2022/2023 Эдин Джеко провёл за «Интер» 19 матчей. В них нападающий записал на свой счёт шесть голов и три результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Интер» занимает только седьмую строчку в турнирной таблице итальянской Серии А. Ближайший матч «нерадзурри» проведёт 9 ноября – против «Болоньи».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Эдин Джеко
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ИНТЕР МИЛАН БОЛОНЬЯ
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Комментарии (2)
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Alex1972
07 Ноября 2022 в 15:07
Так он и есть цыган... Крашенный... Хе-хе...
ингерман
07 Ноября 2022 в 14:54
ай брат-джеко на такие каплементарныя вопли должен был отвечац - Эйнананэй! А-ха-ха-ха! )))
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