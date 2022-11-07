Фанаты «Ювентуса» оскорбляли Джеко

В воскресенье вечером «Интер» проиграл в гостях у «Ювентуса» со счётом 0:2. Эдин Джеко провёл на поле все 90 минут, но не смог помочь своей команде.

Боснийский Klix сообщает о том, что по ходу игры фанаты туринского клуба оскорбляли Джеко. Так, поклонники «старой синьоры» называли боснийца «цыганом».

Всего в сезоне 2022/2023 Эдин Джеко провёл за «Интер» 19 матчей. В них нападающий записал на свой счёт шесть голов и три результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Интер» занимает только седьмую строчку в турнирной таблице итальянской Серии А. Ближайший матч «нерадзурри» проведёт 9 ноября – против «Болоньи».