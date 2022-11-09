Пальюка: «Какие я могу дать советы Хандановичу?»

Бывший вратарь миланского клуба Джанлука Пальюка, блиставший в его составе в 90-е годы прошлого столетия, считает, что его советы вряд ли помогут словенскому ветерану Самиру Хандановичу, который близок к финалу своей карьеры. Пальюка высоко ценит словенского кипера.

- Он вряд ли нуждается в моих советах. Я думаю, что Ханданович - великолепный вратарь. Но возраст в любом случае берет свое. Реакция становится хуже. Я не думаю, что есть смысл играть на высшем уровне после сорока лет, не знаю футболиста, пик формы которого пришёлся бы на этот возраст, - цитирует Пальюку fcinter1908.it.