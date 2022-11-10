«Интер» забил 6 мячей «Болонье»

В 14-м туре Серии А нестабильный «Интер» принимал «Болонью», которая подошла к поединку после трёх побед подряд. Гости забили первыми в середине первого тайма, чем только разозлили «нерадзурри», которые ответили сразу 6 результативными ударами - 6:1. Федерико Димарко оформил дубль, а его команда с 27 очками делит третье место.
Протокол игры
|22'Ликояннис Хараламбос (0:1)
|(1:1) Джеко Эдин26'
|(2:1) Димарко Федерико36'
|(3:1) Мартинес Лаутаро42'
|(4:1) Димарко Федерико49'
|(5:1) Чалханоглу Хакан59'
|(6:1) Госенс Робин76'
Онана Андре•Шкриньяр Милан•Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел62' (Госенс Робин (62') •Димарко Федерико62' (Белланова Рауль (62') •Барелла Николо74' (Аслани Кристьян (74') •Чалханоглу Хакан74' (Гальярдини Роберто (74') •Мхитарян Генрих•Джеко Эдин•Мартинес Лаутаро 35'62' (Брозович Марсело (62')
Скорупски Лукаш•Пош Штефан•Сумаоро Адама•Лукуми Джон 33'46' (Joaquin Sosa (46') • 59'Ликояннис Хараламбос•Фергюсон Льюис61' (Зиркзее Джошуа (61') •Медель Гари 35'46' (Моро Никола (46') •Схаутен Йерди•Орсолини Риккардо• 54'Арнаутович Марко 32'61' (Сориано Роберто (61') •Барроу Муса74' (Виньято Эмануэль (74')
09 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Походу руководству нужно Симе постоянно пистон вставлять чтобы начинал думать. Но защита... просто тоска...
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