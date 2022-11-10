«Интер» забил 6 мячей «Болонье»

В 14-м туре Серии А нестабильный «Интер» принимал «Болонью», которая подошла к поединку после трёх побед подряд. Гости забили первыми в середине первого тайма, чем только разозлили «нерадзурри», которые ответили сразу 6 результативными ударами - 6:1. Федерико Димарко оформил дубль, а его команда с 27 очками делит третье место.

Видео