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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» забил 6 мячей «Болонье»

10 Ноября 2022 • 00:41 Комментировать (1)
Интер Милан
6:1
Болонья
окончен

В 14-м туре Серии А нестабильный «Интер» принимал «Болонью», которая подошла к поединку после трёх побед подряд. Гости забили первыми в середине первого тайма, чем только разозлили «нерадзурри», которые ответили сразу 6 результативными ударами - 6:1. Федерико Димарко оформил дубль, а его команда с 27 очками делит третье место.

Протокол игры  
Интер Милан6:1Болонья
  22'Ликояннис Хараламбос (0:1)
(1:1) Джеко Эдин26'  
(2:1) Димарко Федерико36'  
(3:1) Мартинес Лаутаро42'  
(4:1) Димарко Федерико49'  
(5:1) Чалханоглу Хакан59'  
(6:1) Госенс Робин76'  
Онана АндреШкриньяр МиланАчерби ФранческоБастони АлессандроДюмфрис Дензел 62' (Госенс Робин ( 62') Димарко Федерико 62' (Белланова Рауль ( 62') Барелла Николо 74' (Аслани Кристьян ( 74') Чалханоглу Хакан 74' (Гальярдини Роберто ( 74') Мхитарян ГенрихДжеко ЭдинМартинес Лаутаро  35' 62' (Брозович Марсело ( 62')
Запасные: Де Врей СтефанФонтанаросса АлессандроКарбони ВалентинДзанотти МаттиаКордац АлексХанданович СамирКорреа Хоакин
Скорупски ЛукашПош ШтефанСумаоро АдамаЛукуми Джон  33' 46' (Joaquin Sosa ( 46'  59') Ликояннис ХараламбосФергюсон Льюис 61' (Зиркзее Джошуа ( 61') Медель Гари  35' 46' (Моро Никола ( 46') Схаутен ЙердиОрсолини Риккардо  54'Арнаутович Марко  32' 61' (Сориано Роберто ( 61') Барроу Муса 74' (Виньято Эмануэль ( 74')
Запасные: Барди ФранческоДомингес НиколасКамбьясо АндреаБаньолини НиколаСансоне НиколаКасиус ДенсоДе Сильвестри ЛоренцоЭбишер Мишель
09 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Видео

4:1. Гол Федерико Димарко (видео). Чемпионат Италии. Футбол
4:1. Гол Федерико Димарко (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:1. Гол Лаутаро Мартинеса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:1. Гол Лаутаро Мартинеса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:1. Гол Федерико Димарко (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:1. Гол Федерико Димарко (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Эдина Джеко (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Эдина Джеко (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Харалампоса Ликоянниса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Харалампоса Ликоянниса (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Болонья Интер Милан
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Комментарии (1)
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3Tituli
10 Ноября 2022 в 00:48
Удивительно нестабильная команда... как можно обосраться, а потом выдать феерию... а потом опять обосраться?
Походу руководству нужно Симе постоянно пистон вставлять чтобы начинал думать. Но защита... просто тоска...
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