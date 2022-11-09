Джеко стал вторым в списке самых возрастных авторов голов «Интера» в истории

Нападающий «Интера» Эдин Джеко отметился забитым мячом в матче Серии А против «Болоньи».

Босниец сравнял счёт в поединке, отличившись на 26-й минуте. На данный момент форварду 36 лет и 237 дней – только Синиша Михайлович забивал за «Интер» в рамках Серии А в ещё более преклонном по футбольным меркам возрасте (37 лет и 47 дней), докладывает Opta. Джеко опередил самого Джузеппе Меаццу, долгое время занимавшего второе место в рейтинге.

Эдин Джеко стал автором четырёх забитых мячей в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии – третий показатель в команде после Лаутаро Мартинеса (7) и Николо Бареллы (5).