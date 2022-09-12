Бонуччи рассказал, в чём проблема «Ювентуса»

Ветеран туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи остался недоволен выступлением команды в домашнем матче чемпионата Италии против «Салернитаны». «Старая синьора» была близка к поражению, но на последних минутах смогла спасти ничью – 2:2.

«Для «Ювентуса» непозволительно расслабляться и ставить под сомнение итоговый результат. Для нас существует только победа, игроки должны понимать это. Когда мы перестаем быть единым целым, то у нас возникают проблемы. Проблема «Ювентуса» в менталитете», - приводит слова защитника Football-Italia.

По итогам шести туров Серии А подопечные Массимилиано Аллегри занимают лишь восьмое место в турнирной таблице.