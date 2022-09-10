Аллегри: «Локателли вряд ли сыграет с «Салернитаной»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что полузащитник команды Мануэль Локателли вряд ли примет участие в матче против «Салернитаны», который стартует завтра в 21:45 по московскому времени.

«Паредес должен сыграть завтра с «Салернитаной», но Локателли не примет участие в матче. Он устал, поэтому мы решили дать ему отдохнуть», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

Напомним, что Локателли перебрался в «Ювентус» прошлым летом из «Сассуоло». За пару недель до перехода в команду Массимилиано Аллегри Мануэль выиграл Евро-2020 со сборной Италии под руководством Роберто Манчини.