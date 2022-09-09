Бывший чемпион мира уверен в том, что «Ювентус» станет другой командой после возвращения в строй Кьезы и Погба

«Ювентус» не лучшим образом начал сезон - если в чемпионате дела худо-бедно идут нормально, команда, по крайней мере, не проигрывала, то в Лиге чемпионов первый матч сложился неудачно, команда уступила «ПСЖ».

Своим мнением о ситуации поделился бывший игрок «Ювентуса» и чемпион мира 1982 года в составе итальянской сборной - Алессандро Альтобелли.

- После девяти лет доминирования сейчас у «Ювентуса» очевидные проблемы. Но надо понимать, что в лазарете очень важные игроки - Кьеза, Погба, ди Мария. Как только они вернутся в строй, этот будет совершенно другая команда, - цитирует Альтобелли ITASportPress.