Паредес: «Ювентус» доказал, что способен противостоять кому угодно»

Полузащитник «Ювентуса» Леандро Паредес считает, что команда подаёт признаки роста.

«Если не считать первые 20 минут, мы провели отличный матч против «ПСЖ», – вспомнил аргентинец недавний поединок Лиги чемпионов, завершившийся победой парижан (2:1). – Мы доказали, что являемся отличной командой, способной навязывать борьбу любому сопернику. Мы продолжаем развитие, и успех ещё придёт к нам.

Всегда можно продолжать расти, даже если всё складывается удачно. В Париже мы смотрелись лучше, чем во Флоренции, и с таким составом мы определённо может многого добиться», – цитирует Tuttomercatoweb 28-летнего хавбека, арендованного у «ПСЖ».