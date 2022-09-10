Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Паредес: «Ювентус» доказал, что способен противостоять кому угодно»

 
10 Сентября 2022 • 01:21 Комментировать
Ювентус
...
Салернитана
1 1.40 X 4.60 2 8.00
11.09 21:45

Полузащитник «Ювентуса» Леандро Паредес считает, что команда подаёт признаки роста.

«Если не считать первые 20 минут, мы провели отличный матч против «ПСЖ», – вспомнил аргентинец недавний поединок Лиги чемпионов, завершившийся победой парижан (2:1). – Мы доказали, что являемся отличной командой, способной навязывать борьбу любому сопернику. Мы продолжаем развитие, и успех ещё придёт к нам.

Всегда можно продолжать расти, даже если всё складывается удачно. В Париже мы смотрелись лучше, чем во Флоренции, и с таким составом мы определённо может многого добиться», – цитирует Tuttomercatoweb 28-летнего хавбека, арендованного у «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Леандро Паредес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС САЛЕРНИТАНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
10.09  16:00 Наполи ... Специя 1.25 6.20 11.50
10.09  19:00 Интер Милан ... Торино 1.45 4.70 7.00
10.09  21:45 Сампдория ... Милан 6.30 4.40 1.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Сентября
01:21 · Италия. Серия А
Паредес: «Ювентус» доказал, что способен противостоять кому угодно»
09 Сентября
22:52 · Германия. Бундеслига
Нкунку: «Ибрагимович – лучший из всех, с кем я играл»
22:41 · Италия. Серия А
Тонали: «Все знают, насколько сильна моя любовь к «Милану»
22:22 · Италия. Серия А
Болельщики «Интера» настроились против Индзаги из-за «нелепого» заявления тренера на пресс-конференции
21:37 · Италия. Серия А
«Милан» объявил о продлении контракта с Тонали официально
18:45 · Италия. Серия А
​Канчельскис считает, что Хвича вовремя уехал из России
18:26 · Италия. Серия А
​«У меня нет колена»: Сантон завершил карьеру в 31 год
16:21 · Италия. Серия А
​Кварацхелия признан лучшим игроком Серии А в августе
15:59 · Италия. Серия А
Паредес: «Надеюсь внести свой вклад в успехи «Ювентуса»
14:48 · Италия. Серия А
​«Наполи» назвал диагноз Осимхена 1
14:27 · Англия. Премьер-лига
В «Ювентусе» не жалеют о приглашении Погба
13:19 · Россия. Премьер-лига
Бывший фотограф ЦСКА рассказал о том, что Влашич был недоволен тем, как игроки выкладывались на тренировках
12:34 · Италия. Серия А
Де Лаурентис всё ещё поддерживает общение с Инсинье
12:15 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Наполи» Джунтоли рассказал, сколько Хвича зарабатывает в год
11:53 · Италия. Серия А
Джунтоли: «Мы купили Хвичу за 10 миллионов евро, хотя два года назад за него требовали 30»
Все новости
Рекомендуем