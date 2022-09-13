«Салернитана» готова переиграть матч с «Ювентусом»

Президент «Салернитаны» Данило Иерволино выразил готовность вновь сыграть с «Ювентусом».

Недавняя встреча, прошедшая в Турине, завершилась громким скандалом: на последних минутах арбитр не засчитал чистый гол «бьянконери», лишив тех победы. Поединок завершился со счётом 2:2.

Как сообщает Football-Italia, регламент не позволяет переиграть данный матч, однако президент «Салернитаны» совсем не против, чтобы его команда вновь сразилась с именитым соперником: «Если «Ювентус» пожелает устроить переигровку – пожалуйста, для «Салернитаны» это не будет проблемой», – заявил Данило Иерволино.