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Чемпионат Италии. Серия А

«Салернитана» готова переиграть матч с «Ювентусом»

 
13 Сентября 2022 • 21:58 Комментировать
Ювентус
2:2
Салернитана
окончен

Президент «Салернитаны» Данило Иерволино выразил готовность вновь сыграть с «Ювентусом».

Недавняя встреча, прошедшая в Турине, завершилась громким скандалом: на последних минутах арбитр не засчитал чистый гол «бьянконери», лишив тех победы. Поединок завершился со счётом 2:2.

Как сообщает Football-Italia, регламент не позволяет переиграть данный матч, однако президент «Салернитаны» совсем не против, чтобы его команда вновь сразилась с именитым соперником: «Если «Ювентус» пожелает устроить переигровку – пожалуйста, для «Салернитаны» это не будет проблемой», – заявил Данило Иерволино.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Салернитана
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