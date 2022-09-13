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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано: «Ювентус» провёл позорный матч, но все обсуждают ВАР»

 
13 Сентября 2022 • 02:49 Комментировать
Ювентус
2:2
Салернитана
окончен

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался о недавнем скандальном инциденте в матче Серии А.

В воскресенье «Ювентус» принимал на своём поле «Салернитану». В компенсированное время туринцы забили победный гол, однако взятие ворот было ошибочно отменено. Итог встречи – 2:2.

«Сейчас все обсуждают ВАР и последствия принятого арбитром решения, но мы не должны упускать то, насколько «Ювентус» был плох на протяжении 95 минут матча. Огромное уважение «Салернитане» за два забитых мяча и набранное очко, однако в поединке с таким соперником от «Ювентуса» ждёшь совсем другой игры, особенно на своём поле. Но теперь мы обсуждаем только ВАР, защищая Аллегри и забывая о позорной игре его команды», – цитирует TMW Кассано.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Антонио Кассано Массимилиано Аллегри Салернитана
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