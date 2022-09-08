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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» напомнил о дне рождения своего стадиона

 
08 Сентября 2022 • 21:11 Комментировать
Ювентус
...
Салернитана
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11.09 21:45

Сегодня, 8 сентября, исполнилось ровно 11 лет с того момента, как был открыт новый стадион «Ювентуса» - Allianz Stadium. Он заменил старый, но от того уже не совсем добрый (или хороший, как синоним) «Делле Альпи». Пресс-служба «Ювентуса» напомнила об этом.

- Одиннадцать лет. 8 сентября 2011 года - это дата, которую мы все помним. Это был незабываемый вечер, яркий, светлый, праздничный. Обрезание ленточки, улыбки, теплые слова... Allianz Stadium. Наш дом, - гласит клубный пресс-релиз.

Свой следующий домашний матч «Ювентус» проведет 11 сентября против «Салернитаны», в рамках Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус
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ЮВЕНТУС САЛЕРНИТАНА
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