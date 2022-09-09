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Чемпионат Италии. Серия А

Вратарь «Ювентуса»: «Мы не можем понять, сильны мы или слабы»

 
09 Сентября 2022 • 03:28 Комментировать
Ювентус
...
Салернитана
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11.09 21:45

«Ювентус» не лучшим образом начал сезон - если в чемпионате дела худо-бедно идут нормально, команда, по крайней мере, не проигрывала, то в Лиге чемпионов первый матч сложился неудачно - «Ювентус» провалился в первом тайме, пропустив дважды, и не смог исправить положение вещей во второй половине игры. Вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин посетовал на то, что даже в самой команде не до конца понимают свой потенциал.

- Мы огорчены итогами матча. Для «Ювентуса» очень важно выигрывать. Теперь надо искать новую уверенность, расти, у нас новая команда, новые игроки, которые хотят выигрывать. Мы пока просто не знаем, какова наша реальная сила, - цитирует Перина La Stampa. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Маттиа Перин
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ЮВЕНТУС САЛЕРНИТАНА
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