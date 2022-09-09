Вратарь «Ювентуса»: «Мы не можем понять, сильны мы или слабы»

«Ювентус» не лучшим образом начал сезон - если в чемпионате дела худо-бедно идут нормально, команда, по крайней мере, не проигрывала, то в Лиге чемпионов первый матч сложился неудачно - «Ювентус» провалился в первом тайме, пропустив дважды, и не смог исправить положение вещей во второй половине игры. Вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин посетовал на то, что даже в самой команде не до конца понимают свой потенциал.

- Мы огорчены итогами матча. Для «Ювентуса» очень важно выигрывать. Теперь надо искать новую уверенность, расти, у нас новая команда, новые игроки, которые хотят выигрывать. Мы пока просто не знаем, какова наша реальная сила, - цитирует Перина La Stampa.