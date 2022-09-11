«Ювентус» на последней минуте перевернул матч с «Салернитаной», но ВАР отобрал победу

Неубедительно стартовавший «Ювентус» в воскресенье едва потерпел первое поражение в Серии А - дома от «Салернитаны». Туринцы постоянно катали мяч и немного чаще били по воротам, постоянно подавали угловые, однако Глейсон Бремер забил головой уже при счете 0:2. На 18-й минуте гости разыграли до верного голевую атаку, а Кшиштоф Пёнтек позже реализовал 11-метровый. Ближе к концу «Ювентус» устроил штурм ворот, мяч упорно не шел в рамку, Аркадиуш Милик попал в каркас, но на 90-й минуте на добивании после парированного голкипером 11-метрового Леонардо Бонуччи все же сравнял счет - 2:2. До финального свистка Милик успел забить после подачи углового - 3:2! Сумасшествие на трибунах сменилось унынием, Бонуччи в офсайде мешал голкиперу - все же 2:2.

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