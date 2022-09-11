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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» на последней минуте перевернул матч с «Салернитаной», но ВАР отобрал победу

 
11 Сентября 2022 • 23:51 Комментировать (5)
Ювентус
2:2
Салернитана
окончен

Неубедительно стартовавший «Ювентус»  в воскресенье едва потерпел первое поражение в Серии А - дома от «Салернитаны». Туринцы постоянно катали мяч и немного чаще били по воротам, постоянно подавали угловые, однако Глейсон Бремер забил головой уже при счете 0:2. На 18-й минуте гости разыграли до верного голевую атаку, а Кшиштоф Пёнтек позже реализовал 11-метровый. Ближе к концу «Ювентус» устроил штурм ворот, мяч упорно не шел в рамку, Аркадиуш Милик попал в каркас, но на 90-й минуте на добивании после парированного голкипером 11-метрового Леонардо Бонуччи все же сравнял счет - 2:2. До финального свистка Милик успел забить после подачи углового - 3:2! Сумасшествие на трибунах сменилось унынием, Бонуччи в офсайде мешал голкиперу - все же 2:2.

Протокол игры  
Ювентус2:2Салернитана
  18'Кандрева Антонио (0:1)
  45'Пёнтек Кшиштоф (0:2)
(1:2) Бремер Глейсон51'  

(2:2) Бонуччи Леонардо 90'

  
Перин МаттиаКуадрадо ХуанБремер Глейсон  45'Бонуччи ЛеонардоДе Шильо Маттиа 63' (Алекс Сандро ( 63') Маккенни Уэстон 85' (Соуле Матиас ( 85') Паредес Леандро  27'Миретти Фабио 63' (Фаджоли Николо ( 63') Кин Мойзе  32' 46' (Милик Аркадиуш ( 46'  83') Влахович ДушанКостич Филип 78' (Данило Луис ( 78')
Запасные: Ругани ДаниэлеАйлинг СамуэльПинсольо КарлоГатти ФедерикоГарофани Джованни
Сепе Луиджи  72'Бронн ДиланДанилюк ФлавиусФасио Федерико  53'Кандрева АнтониоМаццокки ПаскуалеМаджоре Джулио  38' 81' (Бонаццоли Федерико ( 81') Де Вильена ТонниКулибали ЛассанаПёнтек Кшиштоф  55' 61' (Ботхейм Эрик ( 61') Диа Булайе 81' (Кастанос Григорис ( 81')
Запасные: Пирола ЛоренцоВаленсия ДиегоМоток АндрейДьомбер НорбертФиорилло ВинченцоСамбья СаломонКапецци ЛеонардоБрадарич ДомагойЕрволино Антонио ПиоДе Маттейс Якопо
11 сентября. Стадион "Альянц Стэдиум".

Видео

0:1. Гол Антонио Кандрева (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Антонио Кандрева (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Гол Влаховича не засчитали (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Гол Влаховича не засчитали (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:2. Гол с пенальти Кшиштофа Пентека (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:2. Гол с пенальти Кшиштофа Пентека (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол Бремера (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол Бремера (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:2. Гол Леонардо Бонуччи (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:2. Гол Леонардо Бонуччи (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Незасчитанный гол хозяев и три удаления подряд (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Незасчитанный гол хозяев и три удаления подряд (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Ювентус Салернитана
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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ЮвиК
12 Сентября 2022 в 00:21
Боже мой каких же долбоящеров мы преобрели. Сложнейший сезон у тебя желтая и ты бежишь снимать футболку даже не узнав засчитали ли гол. Позорнейшая игра от Юве. Даже ничьи команда не была достойна, а этот паршивый тренер ну прям видно при котором команда разваливается достоин и красной карточки от судьи и от Аньели и от болельщиков. Оправдываться что много травм? так у юве по сравнению с салернитаной состав этот и скамейка намного более внушительная, я не понимаю какие может привести Аллегри доводы для Аньели что тот позволяет ему продолжать. Форца Юве, АллегриАут.
Juventissimo
11 Сентября 2022 в 23:59
Топовая Салернитана едва не порвала очко итальянскому гегемону. Тренеру Никола поставят прижизненный памятник, а негодяй Аллегри продолжит насиловать сознание болельщиков Юве.
sagittarius
11 Сентября 2022 в 23:58
Браво гениальному Аллегри, какая чудесная ничья на своём поле против непобедимого соперника. Спасибо судье за удаление коуча, может быть хоть следующую игру без него как-то получше проведём.
Element-22
11 Сентября 2022 в 23:53
На Ювентус больно было смотреть, очень тяжело даётся позиционка, МЮ жмёт руку.
Судья, конечно, редкий… не люблю таких вот задротов-буквоедов.
sagittarius
12 Сентября 2022 в 00:00
Буквоед - это частности, даже засчитай он этот гол, всё равно впечатление от безмозглой игры Ювентуса было уже не исправить.
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11 Сентября
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