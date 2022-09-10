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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри рассказал, когда ди Мария сможет сыграть

 
10 Сентября 2022 • 15:19 Комментировать
Ювентус
...
Салернитана
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11.09 21:45

Массимилиано Аллегри выступил перед журналистами в преддверии домашнего матча Серии А против «Салернитаны». Среди прочего, рулевой «Ювентуса» рассказал, когда на поле вернётся атакующий хавбек Анхель ди Мария.

«Ди Мария не сыграет в воскресенье. Но он должен быть готов к среде», - высказался Аллегри на пресс-конференции.

14 сентября «Ювентус» будет принимать «Бенфику» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что на неделе Анхель ди Мария не сыграл против «ПСЖ». Аргентинец ещё не полностью восстановился от травмы, хотя на прошлых выходных он отыграл тайм против «Фиорентины».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария Массимилиано Аллегри
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ЮВЕНТУС САЛЕРНИТАНА
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