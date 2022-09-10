​Аллегри рассказал, когда ди Мария сможет сыграть

Массимилиано Аллегри выступил перед журналистами в преддверии домашнего матча Серии А против «Салернитаны». Среди прочего, рулевой «Ювентуса» рассказал, когда на поле вернётся атакующий хавбек Анхель ди Мария.

«Ди Мария не сыграет в воскресенье. Но он должен быть готов к среде», - высказался Аллегри на пресс-конференции.

14 сентября «Ювентус» будет принимать «Бенфику» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что на неделе Анхель ди Мария не сыграл против «ПСЖ». Аргентинец ещё не полностью восстановился от травмы, хотя на прошлых выходных он отыграл тайм против «Фиорентины».