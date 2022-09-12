Во время матча «Ювентус» - «Салернитана» возникла потасовка - Аллегри и Куадрадо были удалены

В концовке матча шестого тура чемпионата Италии «Ювентус» - «Салернитана» возникла массовая потасовка с участием футболистов команд. Инцидент произошел после того, как форвард «старой синьоры» Аркадиуш Милик забил гол в компенсированное время, однако взятие ворот было отменено после проверки ВАР.

После этого между игроками команд вспыхнул конфликт, переросший в потасовку. По итогам стычки с поля были удалены Федерико Фацио, Хуан Куадрадо, а также красную карточку получил наставник туринского коллектива Массимилиано Аллегри.

Добавим, что встреча завершилась вничью со счетом 2:2.