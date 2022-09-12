​В Италии объяснили, почему ВАР мог ошибиться и отобрать победу у «Ювентуса»

В Италии продолжаются разбирательства по итогам матча «Ювентус» - «Салернитана» (2:2). Туринцы в концовке сравняли счёт, а затем, казалось, вырвали победу, но их третий гол был отменён. Судья после подсказки ВАР посмотрел повтор и принял решение, что Леонардо Бонуччи влиял на эпизод, хотя не касался мяча. Согласно телекартинке, Бонуччи находился в офсайде, но затем в сети распространились кадры, из которых следует, что линию могли построить не по тому футболисту. Возможно, ВАР «забыл» игрока, который находился на фланге во время подачи с углового.

Журналист Джованни Капуано в социальных сетях делится первыми подробностями разбирательства. Оказалось, что у ВАР не было широкого изображения, то есть, по сути, ассистенты не знали о том, что на фланге находился ещё один игрок «Салернитаны».