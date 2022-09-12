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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри доволен игрой «Ювентуса», несмотря на драматичный матч с «Салернитаной»

 
12 Сентября 2022 • 02:37 Комментировать
Ювентус
2:2
Салернитана
окончен

Кризис в форме «Ювентуса» продолжается - в шестом туре туринцам пришлось сыграть с усилившейся в этом сезоне опытными игроками «Салернитаной», и первый тайм матча с ней обернулся конфузом - «Юве» пропустил два мяча, сперва от Кандревы, а затем и Пентек удачно исполнил пенальти.

С большим трудом гранду итальянского футбола удалось спастись, хотя в итоге «Юве» мог и победить, но арбитр отменил последний гол. Тем не менее, у Массимилиано Аллегри, наставника «Ювентуса», нет претензий ни к судьям, ни к своим игрокам.

- Арбитр все сделал правильно, он принимал важные решения. Я не люблю долго говорить об арбитрах, главные действующие лица на поле для меня - игроки. Первые двадцать минут были очень хорошими, но потом мы пропустили и чуть сдали. Во втором тайме мы сыграли хорошо, - цитирует Аллегри La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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окончен Ювентус 2:2 Салернитана 1.50 4.15 6.90
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