Паредес: «Надеюсь внести свой вклад в успехи «Ювентуса»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Леандро Паредес заявил, что надеется внести вклад в успехи команды. Напомним, что аргентинский хавбек присоединился к «старой синьоре» из французского «ПСЖ» на правах аренды с правом выкупа.

«Я перешёл в отличную команду. Я счастлив находиться здесь и надеюсь внести свой вклад в успехи», – цитирует полузащитника итальянский журналист Ромео Агрести в социальных сетях.

Паредес уже успел дебютировать за «Ювентус» как в Серии А, так и в Лиге чемпионов. На днях полузащитник сыграл против «ПСЖ», который до сих пор владеет правами на футболиста. «Старая синьора» уступила на выезде парижанам 1:2.