Наставник «Ювентуса» подтвердил, что в этом году Погба не вернётся на поле

Свое возвращение в состав «Ювентуса» Поль Погба начал в худших своих традициях - он получил очередную травму, которая выбила его из строя, по первоначальным оценкам, на полтора-два месяца, но в итоге все оказалось сложнее, и сегодня стало известно, что французский игрок пропустит чемпионат мира в Катаре.

Это подтвердил и наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который сообщил, что до января Погба на поле точно не вернется.

- Погба? Утром он потренировался во второй раз, после чего остановился и сказал, что решился на операцию. Его возвращение состоится не раньше января, - цитирует Аллегри ITASportPress.