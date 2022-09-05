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Чемпионат Италии. Серия А

Наставник «Ювентуса» подтвердил, что в этом году Погба не вернётся на поле

 
05 Сентября 2022 • 23:36 Комментировать
Ювентус
...
Салернитана
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11.09 21:45

Свое возвращение в состав «Ювентуса» Поль Погба начал в худших своих традициях - он получил очередную травму, которая выбила его из строя, по первоначальным оценкам, на полтора-два месяца, но в итоге все оказалось сложнее, и сегодня стало известно, что французский игрок пропустит чемпионат мира в Катаре.

Это подтвердил и наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который сообщил, что до января Погба на поле точно не вернется.

- Погба? Утром он потренировался во второй раз, после чего остановился и сказал, что решился на операцию. Его возвращение состоится не раньше января, - цитирует Аллегри ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Поль Погба
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