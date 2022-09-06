Бонек неприятно удивлён игровой манерой «Ювентуса»

Бывший польский футболист туринского «Ювентуса» Збигнев Бонек удивлен тем, как играет в настоящее время туринский клуб. По мнению Бонека, наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри не использует лучше качества своих футболистов, выстраивая игру на контратаках, что свойственно, как правило, середнякам.

- Милик в стартовом составе и Влахович на скамейке? «Ювентус» играет странно, команда не стремится контролировать игру. Есть хорошие игроки, но надо поменять стиль, чтобы использовать их лучшие качества. Нельзя играть только на контратаках, когда у тебя такие футболисты, - цитирует Бонека Radio Anch'io Sport.