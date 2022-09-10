​Аллегри похвалил «Салернитану»

В воскресенье вечером «Ювентусу» предстоит домашний матч чемпионата Италии против «Салернитаны». Наставник туринской команды Массимилиано Аллегри на пресс-конференции похвалил будущего соперника.

«Матчи следом за матчами Лиги чемпионов всегда имеют под собой подводные камни. «Салернитана» - одна из лучших команд среди тех, кто ставит задачу сохранить место в Серии А.

Давиде Никола проделывал невероятную работу в прошлом сезоне, а в этом его команда тоже хорошо себя зарекомендовала. Нам предстоит тяжёлая игра, но мы хотим набрать три очка», - сказал Аллегри.

Матч «Ювентус» - «Салернитана» стартует 11 сентября в 21:45 по московскому времени.