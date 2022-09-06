Погба собирался отложить операцию, но врачи «Ювентуса» его переубедили

Поль Погба не планировал прибегать к хирургическому вмешательству, пока на этом не настоял медицинский персонал «Ювентуса».

Полузащитник рассчитывал восстановиться консервативным путём, чтобы снизить риск неучастия на предстоящем чемпионате мира в Катаре, однако такой метод не принёс ожидаемого результата. По информации итальянских ресурсов, француз ещё вчера не собирался ложиться под нож, но на этом настоял медицинский персонал «Ювентуса». Врачам удалось убедить 29-летнего игрока в том, что операцию необходимо провести как можно скорее.

Согласно прогнозам, Поль Погба может не успеть восстановиться до начала чемпионата мира, который пройдёт с ноября по декабрь.