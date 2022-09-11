«Ювентус» впервые с 2004 года оказался в роли отстающего на два мяча в домашнем матче Серии А к перерыву

Кризис в форме «Ювентуса» продолжается - в шестом туре туринцам пришлось сыграть с усилившейся в этом сезоне опытными игроками «Салернитаной», и первый тайм матча с ней обернулся конфузом - «Юве» пропустил два мяча, сперва от Кандревы, а затем и Пентек удачно исполнил пенальти. Гол Кандревы вообще был первым голом, который «Салернтитана» забила в Турине за все время выступлений в Серии А. Также стоит заметить, что в последний раз «Ювентус» уходил на перерыв в домашнем матче Серии А, проигрывая два мяча, аж 25 апреля 2004 года, тогда туринцев неожиданно огорчил «Лечче».

Следить за событиями матча между «Ювентусом» и «Салернитаной» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.