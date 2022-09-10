Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри объяснил неудачи «Ювентуса»

 
10 Сентября 2022 • 15:24 Комментировать
Ювентус
...
Салернитана
1 1.40 X 4.60 2 8.00
11.09 21:45

«Ювентус» проиграл «ПСЖ» в первом матче Лиги чемпионов и уже потерял шесть очков в чемпионате Италии. Рулевой «старой синьоры» Массимилиано Аллегри объяснил неудачи команды. Тренер связывает не лучшие результаты с травмами.

«У нас огромное желание вернуться на тропу побед, хотя это будет непросто. С самого начала сезона нам не хватает игроков, важных игроков. Из-за кадровых проблем нам важно как можно лучше пройти период до ноября.

Что будет, если мы уберём условных Погба, ди Марию и Кьезу из других команд?» - высказался Аллегри на пресс-конференции.

В воскресенье, 11 сентября, «Ювентус» сыграет против «Салернитаны».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС САЛЕРНИТАНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 15 минута Наполи 0:0 Специя 1.25 6.30 11.50
10.09  19:00 Интер Милан ... Торино 1.45 4.70 6.80
10.09  21:45 Сампдория ... Милан 6.40 4.40 1.50
11.09  13:30 Аталанта ... Кремонезе 1.32 5.40 9.00
11.09  16:00 Сассуоло ... Удинезе 2.65 3.50 2.60
11.09  16:00 Болонья ... Фиорентина 2.95 3.35 2.40
11.09  16:00 Лечче ... Монца 2.30 3.30 3.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Сентября
15:58 · Италия. Серия А
​Кураньи не согласен с тем, что Кокорин стал антирекламой российского футбола
15:51 · Италия. Серия А
​Камоцци не удивляют успехи Кварацхелии в Италии
15:41 · Италия. Серия А
​Аллегри похвалил «Салернитану»
15:30 · Италия. Серия А
«Наполи» - «Специя»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:24 · Италия. Серия А
​Аллегри объяснил неудачи «Ювентуса»
15:19 · Италия. Серия А
​Аллегри рассказал, когда ди Мария сможет сыграть
15:03 · Италия. Серия А
Аллегри: «Локателли вряд ли сыграет с «Салернитаной»
12:25 · Италия. Серия А
​«Ювентус» - «Салернитана»: прогноз на матч чемпионата Италии – 11 сентября 2022
12:20 · Италия. Серия А
Кристанте близок к продлению контракта с «Ромой»
11:53 · Италия. Серия А
Гендиректор «Болоньи»: «Мы выбрали Мотту своим новым тренером»
10:51 · Англия. Премьер-лига
Далот отказал гранду Серии А ради «Манчестер Юнайтед»
10:00 · Италия. Серия А
Паредес объяснил, почему выбрал «Ювентус»
09:41 · Италия. Серия А
Гальярдини интересен многим клубам Серии А
09:32 · Италия. Серия А
«Интер» хочет предложить Чалханоглу новый контракт
06:45 · Италия. Серия А
Моуринью нацелился на экс-игрока «Спартака»
Все новости
Рекомендуем