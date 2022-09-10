​Аллегри объяснил неудачи «Ювентуса»

«Ювентус» проиграл «ПСЖ» в первом матче Лиги чемпионов и уже потерял шесть очков в чемпионате Италии. Рулевой «старой синьоры» Массимилиано Аллегри объяснил неудачи команды. Тренер связывает не лучшие результаты с травмами.

«У нас огромное желание вернуться на тропу побед, хотя это будет непросто. С самого начала сезона нам не хватает игроков, важных игроков. Из-за кадровых проблем нам важно как можно лучше пройти период до ноября.

Что будет, если мы уберём условных Погба, ди Марию и Кьезу из других команд?» - высказался Аллегри на пресс-конференции.

В воскресенье, 11 сентября, «Ювентус» сыграет против «Салернитаны».