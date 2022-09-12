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Чемпионат Италии. Серия А

Пёнтек - о ничьей с «Ювентусом»: «Салернитана» потеряла два очка»

 
12 Сентября 2022 • 07:36 Комментировать
Ювентус
2:2
Салернитана
окончен

Польский нападающий «Салернитаны» Кшиштоф Пёнтек высказался о результате гостевого матча шестого тура чемпионата Италии против туринского «Ювентуса». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Салернитана» потеряла два очка. Мы заслужили победу, ведь показали отличный футбол. Довольны своим выступлением, но не итоговым результатом на табло. Нам нужно еще лучше работать. Команде по силам быть в десятке лучших команд чемпионата Италии. У нас есть все для этого», - цитирует форварда DAZN.

«Ювентус» с десятью баллами занимает седьмое место в таблице Серии А, а Салернитана» (7) располагается на десятой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Салернитана Кшиштоф Пёнтек
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