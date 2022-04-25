Де Лихт и Влахович могут не сыграть с «Сассуоло»

Футболисты туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт и Душан Влахович могут остаться вне заявки своей команды на сегодняшнюю игру чемпионата Италии против «Сассуоло». Перед матчем тренерский штаб «старой синьоры» оценит состояние футболистов, после чего примет решение о их дальнейшем участии.

Помимо де Лихта и Влаховича, которые находятся под сомнением, в матче с «Сассуоло» «Ювентусу» совершенно точно не помогут Артур Мело, Хуан Куадрадо, Федерико Кьеза, Мануэль Локателли, Кайо Жорже и Уэстон Маккени. Все футболисты страдают от различных травм.

На данный момент туринский «Ювентус» идёт на четвёртом месте в Серии А.