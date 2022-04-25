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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лихт и Влахович могут не сыграть с «Сассуоло»

25 Апреля 2022 • 19:34 Комментировать
Сассуоло
...
Ювентус
3.95 3.85 1.87
Через 1 ч. 46 мин.

Футболисты туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт и Душан Влахович могут остаться вне заявки своей команды на сегодняшнюю игру чемпионата Италии против «Сассуоло». Перед матчем тренерский штаб «старой синьоры» оценит состояние футболистов, после чего примет решение о их дальнейшем участии.

Помимо де Лихта и Влаховича, которые находятся под сомнением, в матче с «Сассуоло» «Ювентусу» совершенно точно не помогут Артур Мело, Хуан Куадрадо, Федерико Кьеза, Мануэль Локателли, Кайо Жорже и Уэстон Маккени. Все футболисты страдают от различных травм.

На данный момент туринский «Ювентус» идёт на четвёртом месте в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович Маттайс де Лихт
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САССУОЛО ЮВЕНТУС
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25.04  21:45 Сассуоло ... Ювентус 4.10 3.95 1.84
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