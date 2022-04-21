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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини заинтересован в продолжении карьеры в Америке

21 Апреля 2022 • 22:33 Комментировать
Сассуоло
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Ювентус
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25.04 21:45

Согласно достоверным данным, Джорджо Кьеллини всерьёз рассматривает возможность ухода из «Ювентуса» этим летом.

Контракт 37-летнего капитана «старой синьоры» рассчитан ещё на год, однако его расставание с клубом может состояться раньше запланированного: ветерану итальянского футбола интересна перспектива поиграть в американской МЛС. Об этом сообщает всемирно известный трансферный инсайдер Фабрицио Романо.

Джорджо Кьеллини выступает за «Ювентус» с 2005 года. За 17 лет он отыграл 556 матчей за туринцев во всех турнирах, отметившись 36 забитыми мячами. В нынешнем сезоне опытный центрбек появился на поле 21 раз.

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Ювентус Джорджо Кьеллини
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САССУОЛО ЮВЕНТУС
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