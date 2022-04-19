В этом сезоне «Ювентус» потерпел наибольшее количество домашних поражений с момента переезда на новый стадион в 2011 году

В 2011 году туринский «Ювентус» сменил старый «Делле Альпи» на новенький «Ювентус Стэдиум», и этот момент совпал с началом беспрецедентного победного цикла для итальянского суперклуба, который выиграл девять чемпионатов подряд.

Однако в последние годы дела идут далеко не так хорошо. В этом сезоне «Ювентус» установил свой антирекорд по количеству домашних поражений. В родных стенах команда Массимилиано Аллегри проиграла в чемпионате целых четыре раза - это были матчи с «Эмполи», «Сассуоло», «Аталантой», и, наконец, с миланским «Интером».

В результате сейчас клуб идет лишь на четвертом месте в турнирной таблице итальянского чемпионата, а шансы побороться за победу выглядят очень скромно.