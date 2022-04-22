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Чемпионат Италии. Серия А

Бернардески покинет «Ювентус» летом в качестве свободного агента

22 Апреля 2022 • 00:45 Комментировать
Сассуоло
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Ювентус
4.20 3.95 1.78
25.04 21:45

Вингер «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Бернардески летом будет искать себе новый клуб.

Руководство «старой синьоры» решило не продлевать истекающий в июне 2022 года контракт игрока, сообщает Sky Sports Italia. По окончании сезона Бернардески станет свободным агентом.

Федерико Бернардески оказался в «Ювентусе» в 2017 году после перехода из «Фиорентины» за 40 млн евро. В нынешнем сезоне 28-летний вингер сыграл 30 матчей под руководством Массимилиано Аллегри, записав в свой актив 2 забитых мяча и 6 голевых передач.

В общей сложности Бернардески провёл за туринцев 177 игр, в которых забил 12 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Бернардески
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САССУОЛО ЮВЕНТУС
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