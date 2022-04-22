Директор «Сассуоло» прокомментировал будущее Скамакки, Распадори и Берарди

Директор итальянского «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал слухи вокруг будущего ключевых футболистов команды. Речь идёт о нападающих Джакомо Распадори и Джанлуке Скамакке, а также о полузащитнике Доменико Берарди.

«То, что Распадори играет на той же позиции, что и Дибала, ещё не значит, что он заменит его в «Ювентусе». Скамакка мог бы быть отличным игроком для «Интера» и «Милана», но он также может поиграть и за границей. Берарди? Если бы я был директором топ-клуба, то в первую очередь подписал бы именно его», – заявил Карневали в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, что Распадори, Скамакка и Берарди являются игроками сборной Италии. Последний и вовсе прошлым летом стал чемпионом Европы в составе «скуадры адзурры».