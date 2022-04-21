Сын Пирло: «Прошлогодний «Ювентус» был сильнее нынешнего»

Сын бывшего наставника «Ювентуса» Николо Пирло заявил, что при его отце команда выглядела гораздо интереснее.

«Дело в том, что прошлогодний «Ювентус» был намного лучше нынешнего, могу ли я ошибаться в этом?» – сообщил сын легендарного экс-полузащитника в социальных сетях, добавив позднее: «Я имею в виду игру, а не что-то ещё – не нужно искажать слова. В любом случае «Ювентус» остаётся хорошей командой, я уважаю тренера и игроков», – заключил Николо.

Андреа Пирло возглавил «Ювентус» перед началом прошлого сезона, но по итогам кампании покинул пост. Чемпион мира 2006 года привёл туринцев к победе в Кубке и Суперкубке Италии, при этом в Серии А команда стала лишь четвёртой, а в Лиге чемпионов остановилась на стадии 1/8 финала.