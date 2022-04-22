Де Шильо близок к продлению контракта с туринским «Ювентусом»

Итальянский защитник Маттиа де Шильо близок к тому, чтобы продлить соглашение с «Ювентусом», об этом сообщает портал Goal. Новое соглашение оборонца будет подписано в ближайшие дни. правда, его подробности пока что не сообщаются.

В текущем сезоне де Шильо сыграл в 27 матчах за свой клуб, в которых ему удалось забить один гол и отдать три голевые передачи. Де Шильо присоединился к «Ювентусу» в 2017 году, ранее он выступал в составе «Милана». Недавно в сезоне 2020/21, он был в аренде в «Лионе».

Также на счету де Шильо 39 матчей в составе итальянской сборной в период с 2013 по 2019 год.