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Чемпионат Италии. Серия А

Де Шильо близок к продлению контракта с туринским «Ювентусом»

22 Апреля 2022 • 21:16 Комментировать
Сассуоло
...
Ювентус
4.30 3.90 1.78
25.04 21:45

Итальянский защитник Маттиа де Шильо близок к тому, чтобы продлить соглашение с «Ювентусом», об этом сообщает портал Goal. Новое соглашение оборонца будет подписано в ближайшие дни. правда, его подробности пока что не сообщаются.

В текущем сезоне де Шильо сыграл в 27 матчах за свой клуб, в которых ему удалось забить один гол и отдать три голевые передачи. Де Шильо присоединился к «Ювентусу» в 2017 году, ранее он выступал в составе «Милана». Недавно в сезоне 2020/21, он был в аренде в «Лионе».

Также на счету де Шильо 39 матчей в составе итальянской сборной в период с 2013 по 2019 год.

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Ювентус Маттиа де Шильо
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САССУОЛО ЮВЕНТУС
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