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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри зимой убедил Морату остаться в «Ювентусе»

22 Апреля 2022 • 17:37 Комментировать
Сассуоло
...
Ювентус
4.30 3.90 1.78
25.04 21:45

Нападающий туринского «Ювентуса» Альваро Мората рассказал о том, что главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри зимой убедил его остаться в клубе и не переходить в стан каталонской «Барселоны».

«Зимой было много вариантов. Я поговорил с тренером, после чего он убедил меня остаться», – цитирует Морат Football Italia.

Напомним, в январе «Барселона» активно пыталась подписать Морату, но в итоге не сумела договориться о трансфере с мадридским «Атлетико», которому принадлежат права на футболиста. В итоге каталонцы на правах свободного агента подписали Пьера-Эмерика Обамеянга.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Альваро Мората
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