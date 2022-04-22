Аллегри зимой убедил Морату остаться в «Ювентусе»

Нападающий туринского «Ювентуса» Альваро Мората рассказал о том, что главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри зимой убедил его остаться в клубе и не переходить в стан каталонской «Барселоны».

«Зимой было много вариантов. Я поговорил с тренером, после чего он убедил меня остаться», – цитирует Морат Football Italia.

Напомним, в январе «Барселона» активно пыталась подписать Морату, но в итоге не сумела договориться о трансфере с мадридским «Атлетико», которому принадлежат права на футболиста. В итоге каталонцы на правах свободного агента подписали Пьера-Эмерика Обамеянга.