«Ювентус» доверяет Аллегри и поддержит тренера на трансферном рынке

Туринский «Ювентус» доволен работой своего главного тренера Массимилиано Аллегри. Согласно La Gazzetta dello Sport, руководство «старой синьоры» доверяет своему наставнику и намерен поддержать его на грядущем летнем трансферном окне.

Среди главных трансферных целей «Ювентуса» числятся сразу три футболиста из лондонского «Челси». Речь идёт о полузащитнике Жоржиньо, а также о защитниках Маркосе Алонсо и Антонио Рюдигера. У последнего в конце сезона истекает контракт, но при этом немец требует большую зарплату.

«Ювентус» в данный момент идёт на четвёртом месте в чемпионате, а недавно команда вышла в финал Кубка Италии. В Лиге чемпионов клуб вылетел на стадии ⅛ финала от «Вильярреала».