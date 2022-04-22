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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» доверяет Аллегри и поддержит тренера на трансферном рынке

22 Апреля 2022 • 15:58 Комментировать
Сассуоло
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Ювентус
4.30 3.90 1.78
25.04 21:45

Туринский «Ювентус» доволен работой своего главного тренера Массимилиано Аллегри. Согласно La Gazzetta dello Sport, руководство «старой синьоры» доверяет своему наставнику и намерен поддержать его на грядущем летнем трансферном окне.

Среди главных трансферных целей «Ювентуса» числятся сразу три футболиста из лондонского «Челси». Речь идёт о полузащитнике Жоржиньо, а также о защитниках Маркосе Алонсо и Антонио Рюдигера. У последнего в конце сезона истекает контракт, но при этом немец требует большую зарплату.

«Ювентус» в данный момент идёт на четвёртом месте в чемпионате, а недавно команда вышла в финал Кубка Италии. В Лиге чемпионов клуб вылетел на стадии ⅛ финала от «Вильярреала».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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САССУОЛО ЮВЕНТУС
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