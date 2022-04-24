Аллегри: «Ювентусу» ещё далеко до финиша в четвёрке»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что его команде пока рано приписывать досрочное попадание в верхнюю четвёрку Серии А.

В случае победы над «Сассуоло» туринцы увеличат отрыв от идущей пятой «Ромы» на восемь очков за четыре тура до финиша.

«Мы ещё не гарантировал себе четвёртое место. Выход в финал кубка Италии позволяет нам по-прежнему претендовать на трофей, но до четвёртого места в чемпионате ещё далеко, нужно идти к этому последовательно. В конце мы будем оценивать не только результат, но и проделанную работу», – отметил Аллегри на пресс-конференции.

Матч «Сассуоло» против «Ювентуса» состоится вечером 25 апреля.