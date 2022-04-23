Мората может вернуться в Англию

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората, выступающий на правах аренды за туринский «Ювентус», может вернуться в Англию, сообщает Goal.

По сведениям источника, футболист готов сменить клубную прописку летом нынешнего года. Активный интерес к форварду проявляет «Арсенал». Ранее сообщалось, что «канониры» также ведут переговоры с нападающим «Манчестер Сити» Габриэлем Жезусом.

Напомним, ранее Мората уже защищал цвета другой лондонской команды «Челси». В составе «синих» нападающий стал обладателем Кубка Англии в 2018 году.

В текущем сезоне 29-летний Мората провёл за «Ювентус» 43 матча, в которых забил 11 мячей и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда сборной Испании в 30 миллионов евро.