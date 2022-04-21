Дель Пьеро: «Я не собираюсь возвращаться в «Ювентус»

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро в последнее время зачастил на стадион клуба, порождая справедливые вопросы о возможности его возвращения в «Ювентус», уже в руководящем качестве. Но Алессандро поспешил успокоить журналистов - подобного пока что не предвидится.

- Честно говоря, я удивлен подобным количеством слухов, под ними нет никакого основания. Я и раньше встречался с нынешним руководством клуба, по другим вопросам, это не повод для слухов. Я всегда приветствую бывших партнеров по «Ювентусу», рад, что у меня есть такая возможность. У нас отличные отношения, и они останутся таковыми, вне зависимости от того, что будет в будущем, - уверен Дель Пьеро, слова которого цитирует Sky Sport.