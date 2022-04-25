«Ювентус» вымучил победу над «Сассуоло»

«Ювентус» провёл важный матч в плане турнирных перспектив. В гостях у «Сассуоло» туринцы пропустили несколько опасных атак и всё-таки оказались в роли проигрывающей стороны. Джакомо Распадори получил мяч на ход с фланга и пробил мимо голкипера. Вскоре Пауло Дибала блеснул дриблингом и результативным ударом завершил свой прорыв.

И после перерыва «Сассуоло» удавалось играть поинтереснее, вот только победу добыла другая сторона. На 88-й минуте Мойзе Кин в штрафной улучил момент для удара, а вратарь не выручил.

2:1, «Ювентус» в очке от идущего на третьем месте «Наполи», «Сассуоло» - 10-й.