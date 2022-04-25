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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» вымучил победу над «Сассуоло»

25 Апреля 2022 • 23:46 Комментировать (3)
Сассуоло
1:2
Ювентус
окончен

«Ювентус» провёл важный матч в плане турнирных перспектив. В гостях у «Сассуоло» туринцы пропустили несколько опасных атак и всё-таки оказались в роли проигрывающей стороны. Джакомо Распадори получил мяч на ход с фланга и пробил мимо голкипера. Вскоре Пауло Дибала блеснул дриблингом и результативным ударом завершил свой прорыв.

И после перерыва «Сассуоло» удавалось играть поинтереснее, вот только победу добыла другая сторона. На 88-й минуте Мойзе Кин в штрафной улучил момент для удара, а вратарь не выручил.

2:1, «Ювентус» в очке от идущего на третьем месте «Наполи», «Сассуоло» - 10-й.

Протокол игры  
Сассуоло 1:2Ювентус
(1:0) Распадори Джакомо39'   
  45'Дибала Пауло (1:1)
  88'Кин Мойзе (1:2)
Консильи АндреаМюлдюр МертКирикеш ВладАйхан КанКирьякопулос ГеоргиосЛопес Максим   45'Фраттези Давиде  88' (Энрике Матеус (  88') Берарди Доменико  79' (Дефрель Грегоре (  79') Распадори ДжакомоТраоре Хамед  79' (Джуричич Филип (  79') Скамакка Джанлука   50'
Запасные: Пеголо ДжанлукаСаталино ДжакомоСейде Эмиль КонрадсенКиерво РиккардоНето РуанМаньянелли ФранческоПелузо ФедерикоРожерио да СилваФеррари Джанмарко
Щесны ВойцехДе Шильо Маттиа   62'Бонуччи ЛеонардоРугани Даниэле  54' (Кьеллини Джорджо (  54') Алекс СандроБернардески Федерико  87' (Миретти Фабио (  87') Закария ДенисДанило ЛуисРабио АдриенДибала Пауло  54' (Влахович Душан (  54') Мората Альваро  67' (Кин Мойзе (  67'   90')
Запасные: Цуэлли ЭмануэлеПинсольо КарлоДе Лихт МаттайсПеллегрини ЛукаПерин Маттиа
25 апреля. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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окончен Сассуоло 1:2 Ювентус 3.95 3.85 1.87
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