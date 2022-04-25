«Ювентус» вымучил победу над «Сассуоло»

«Ювентус» провёл важный матч в плане турнирных перспектив. В гостях у «Сассуоло» туринцы пропустили несколько опасных атак и всё-таки оказались в роли проигрывающей стороны. Джакомо Распадори получил мяч на ход с фланга и пробил мимо голкипера. Вскоре Пауло Дибала блеснул дриблингом и результативным ударом завершил свой прорыв.
И после перерыва «Сассуоло» удавалось играть поинтереснее, вот только победу добыла другая сторона. На 88-й минуте Мойзе Кин в штрафной улучил момент для удара, а вратарь не выручил.
2:1, «Ювентус» в очке от идущего на третьем месте «Наполи», «Сассуоло» - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Распадори Джакомо39'
|45'Дибала Пауло (1:1)
|88'Кин Мойзе (1:2)
Консильи Андреа•Мюлдюр Мерт•Кирикеш Влад•Айхан Кан•Кирьякопулос Георгиос•Лопес Максим • 45'Фраттези Давиде 88' (Энрике Матеус ( 88') •Берарди Доменико 79' (Дефрель Грегоре ( 79') •Распадори Джакомо•Траоре Хамед 79' (Джуричич Филип ( 79') •Скамакка Джанлука 50'
Щесны Войцех•Де Шильо Маттиа • 62'Бонуччи Леонардо•Ругани Даниэле 54' (Кьеллини Джорджо ( 54') •Алекс Сандро•Бернардески Федерико 87' (Миретти Фабио ( 87') •Закария Денис•Данило Луис•Рабио Адриен•Дибала Пауло 54' (Влахович Душан ( 54') •Мората Альваро 67' (Кин Мойзе ( 67' ) 90'
25 апреля. Стадион "Читта-дель-Триколоре".