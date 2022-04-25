Распадори - первый итальянец, родившийся в 21-м веке и забивший 10 голов за сезон в чемпионате

В последнем матче 34-го тура итальянского чемпионата туринский «Ювентус» играет на выезде с «Сассуоло». Туринцы пропустили первыми - после эффектной комбинации отличился Джакомо Распадори, и для него этот мяч стал уже десятым в нынешнем сезоне.

Это не лучший результат в команде в условиях присутствия там Доменико Берарди и Джанлуки Скамакки, но именно Распадори - самый молодой бомбардир команды, и первый итальянский игрок, родившийся в 21-м веке (18 февраля 2000) и забивший при этом как минимум десять мячей в Серии А за один сезон.

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