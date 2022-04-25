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Чемпионат Италии. Серия А

Распадори - первый итальянец, родившийся в 21-м веке и забивший 10 голов за сезон в чемпионате

25 Апреля 2022 • 23:41 Комментировать
Сассуоло
1:2
Ювентус
окончен

В последнем матче 34-го тура итальянского чемпионата туринский «Ювентус» играет на выезде с «Сассуоло». Туринцы пропустили первыми - после эффектной комбинации отличился Джакомо Распадори, и для него этот мяч стал уже десятым в нынешнем сезоне.

Это не лучший результат в команде в условиях присутствия там Доменико Берарди и Джанлуки Скамакки, но именно Распадори - самый молодой бомбардир команды, и первый итальянский игрок, родившийся в 21-м веке (18 февраля 2000) и забивший при этом как минимум десять мячей в Серии А за один сезон.

Следить за событиями матча между «Сассуоло» и «Ювентусом» можно по ссылке на наш сайт.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сассуоло Джакомо Распадори
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окончен Сассуоло 1:2 Ювентус 3.95 3.85 1.87
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