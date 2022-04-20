«Ювентус» определился с преемником Кьеллини

По данным источника, центральный защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль рассматривается «Ювентусом» как долгосрочная замена ветерану Джорджо Кьеллини.

Интерес к 21-летнему французу также проявляют английский «Ньюкасл», немецкий «РБ Лейпциг» и другие клубы. По данным Corriere dello Sport, туринский «Ювентус» готов выдержать любую конкуренцию в борьбе за Бадьяшиля, поскольку тот определён клубом как одна из главных целей на лето. Кроме того, молодой центрбек рассматривается «старой синьорой» в качестве долгосрочной замены 37-летнему Джорджо Кьеллини в центре обороны.

Контракт Бенуа Бадьяшиля с «Монако» рассчитан до 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается ресурсом Transfermarkt в 28 млн евро.