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Чемпионат Италии. Серия А

Распадори предложил себя вместо Дибалы

22 Апреля 2022 • 00:29 Комментировать
Сассуоло
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Ювентус
4.20 3.95 1.78
25.04 21:45

Нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори считает себя отличной заменой для Пауло Дибалы из «Ювентуса». Не секрет, что Дибала уйдет из туринского клуба в конце сезона, и Распадори считает, что мог бы успешно дать туринцам то, что они потеряют из-за ухода Пауло.

- Интерес со стороны больших клубов, таких, как «Ювентус», очень льстит. Я хотел бы перейти в большой клуб, при всем уважении к «Сассуоло», который дал мне возможность расти. Хотел бы играть на позиции Дибалы. Очень хочется сыграть в Лиге чемпионов. Уверен, что я справлюсь там, - считает Распадори, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сассуоло Джакомо Распадори Трансферы футбола - лето 2022
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САССУОЛО ЮВЕНТУС
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