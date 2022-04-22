Распадори предложил себя вместо Дибалы

Нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори считает себя отличной заменой для Пауло Дибалы из «Ювентуса». Не секрет, что Дибала уйдет из туринского клуба в конце сезона, и Распадори считает, что мог бы успешно дать туринцам то, что они потеряют из-за ухода Пауло.

- Интерес со стороны больших клубов, таких, как «Ювентус», очень льстит. Я хотел бы перейти в большой клуб, при всем уважении к «Сассуоло», который дал мне возможность расти. Хотел бы играть на позиции Дибалы. Очень хочется сыграть в Лиге чемпионов. Уверен, что я справлюсь там, - считает Распадори, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.