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Чемпионат Италии. Серия А

Кин: «Ювентус» всегда верит в победу

26 Апреля 2022 • 13:05 Комментировать
Сассуоло
1:2
Ювентус
окончен

Итальянский нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин поделился с журналистами эмоциями после волевой победы туринской команды над «Сассуоло» со счётом 2:1.

Кин сказал, что туринскому клубу всегда тяжело играть на выезде, так что было важно добиться положительного результата. Мойзе отметил, что футболисты «Ювентуса» всегда верят в победу вплоть до финального свистка. Форвард добавил, что теперь «старой синьоре» нужно постараться выиграть Кубок Италии.

Напомним, что в этом сезоне Мойзе Кин провёл в итальянской лиге 28 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Мойзе Кин
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