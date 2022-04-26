Кин: «Ювентус» всегда верит в победу

Итальянский нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин поделился с журналистами эмоциями после волевой победы туринской команды над «Сассуоло» со счётом 2:1.

Кин сказал, что туринскому клубу всегда тяжело играть на выезде, так что было важно добиться положительного результата. Мойзе отметил, что футболисты «Ювентуса» всегда верят в победу вплоть до финального свистка. Форвард добавил, что теперь «старой синьоре» нужно постараться выиграть Кубок Италии.

Напомним, что в этом сезоне Мойзе Кин провёл в итальянской лиге 28 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами.