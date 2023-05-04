Хавбек «Фулхэма» Кэрни — о пенальти в матче с «Ливерпулем»: «Во втором тайме судья признал, что там не было фола»

Капитан «Фулхэма» Том Кэрни прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:1) в перенесённом матче 28-го тура АПЛ. Единственный мяч в игре на 39-й минуте забил Мохамед Салах с пенальти.

«Отрезками мы выглядели хорошо, но всегда обидно проигрывать из-за пенальти, которого не было. Я попросил судью, чтобы он дождался проверки нарушения, он сказал, что все проверили, но во втором тайме арбитр сказал одному из наших игроков, что на самом деле фола не было», — приводит слова Кэрни официальный сайт «дачников».

В текущем сезоне 32-летний полузащитник провел 34 матча во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

После 34 туров «Фулхэм» располагается на десятой строчке в АПЛ, набрав 45 очков.