Марку Силва: «Матч с «Ливерпулем» на «Энфилде» станет для нас очередным сложным вызовом»

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва оценил шансы своей команды в грядущем матче против «Ливерпуля» на «Энфилде» в рамках Английской премьер-лиги. В первом круге «дачникам» удалось сыграть с мерсисайдцами вничью. Встреча проходила в рамках первого тура этого розыгрыша чемпионата.

«Матч с «Ливерпулем» на «Энфилде» станет для нас очередным сложным вызовом. Атмосфера на стадионе будет невероятной. «Ливерпуль» показывал хорошую игру и до четырёх побед подряд. В матче с «Арсеналом» команда отыгралась, отставая в счёте в два мяча и вырвала ничью», – сказал Силва на пресс-конференции.