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Марку Силва оценил нынешний уровень «Ливерпуля»

02 Мая 2023 • 03:37 Комментировать
Ливерпуль
...
Фулхэм
1 1.25 X 6.20 2 10.00
03.05 22:00

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва поделился мнением о силе «Ливерпуля».

В среду «дачники» сыграют против команды Юргена Клоппа на «Энфилде». В последних четырёх матчах Премьер-лиги «красные» одержали четыре победы, забив в сумме 15 голов.

«Ливерпуль» добился впечатляющих результатов в последних играх – команда много забивает, все атакующие игроки находятся в отличной форме. Линия атаки «Ливерпуля» настолько сильна, что не теряет в качестве, даже когда тренер меняет состав. Недавний матч с «Тоттенхэмом» в очередной раз это подтвердил», – цитирует Liverpool Echo наставника «Фулхэма».

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Ливерпуль Фулхэм Марку Силва
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ЛИВЕРПУЛЬ ФУЛХЭМ
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