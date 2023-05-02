Марку Силва оценил нынешний уровень «Ливерпуля»

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва поделился мнением о силе «Ливерпуля».

В среду «дачники» сыграют против команды Юргена Клоппа на «Энфилде». В последних четырёх матчах Премьер-лиги «красные» одержали четыре победы, забив в сумме 15 голов.

«Ливерпуль» добился впечатляющих результатов в последних играх – команда много забивает, все атакующие игроки находятся в отличной форме. Линия атаки «Ливерпуля» настолько сильна, что не теряет в качестве, даже когда тренер меняет состав. Недавний матч с «Тоттенхэмом» в очередной раз это подтвердил», – цитирует Liverpool Echo наставника «Фулхэма».