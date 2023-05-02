Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп прокомментировал инцидент с арбитром

02 Мая 2023 • 15:40 Комментировать (3)
Ливерпуль
...
Фулхэм
1 1.25 X 6.30 2 10.50
03.05 22:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может быть наказан за инцидент с арбитром. После победного гола своей команды в матче против «Тоттенхэма» (4:3) немец подбежал к четвёртому рефери и что-то крикнул ему прямо в лицо.

«Эта ситуация не должна была произойти. Было много эмоций, много гнева в тот момент – вот почему я отпраздновал гол так, как отпраздновал. Прямо перед своими глазами не был зафиксирован фол на Салахе… Я был счастлив после победного гола, но, к сожалению, я был и зол», - сказал Клопп журналистам.

Ближайший матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт в среду, 3 мая. Команда Юргена Клоппа будет играть против «Фулхэма» на своём поле.

Клопп получил травму после гола «Ливерпуля»

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ФУЛХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
vuos
02 Мая 2023 в 17:02
Прoгнoзы футбольных матчeй i-n-f-o-s-t-a-v-k-i.r-u
Zed2891
02 Мая 2023 в 15:59
Клоп раньше вроде нормальный мужик был, а что он молчит про стопроцентный пенальти про удар с ноги в бошку, который все видели. Если стал херово видеть, так иллюминаторы пусть свои достает, а то он был зол, отскочили и слава богу. А если эмоции свои не можешь держать под контролем, пей успокоительное.
DAG_ARSA
02 Мая 2023 в 15:54
так уже мгновенная карма последовала ввиду травмы
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.05.23 в 22:00
Арсенал Арсенал
Челси Челси
1.78 3.85 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
16:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал о состоянии де Брёйне
16:51 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола дал понять, какого игрока хочет купить «Манчестер Сити»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Малкома отреагировал на слухи об интересе «Арсенала»
15:51 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал о кадровой ситуации в «Ливерпуля»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Матич: «В следующем сезоне «Челси» станет гораздо лучше»
15:40 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал инцидент с арбитром 3
15:40 · Россия. Премьер-лига
Глеб: Футболисты из РПЛ могут переезжать в Англию
15:30 · Англия. Премьер-лига
Уоткинс пока не является приоритетной целью «Баварии» на позицию форварда
15:25 · Англия. Премьер-лига
Павар вчера провёл переговоры с «Баварией», игрок интересен «Челси» и «Барселоне»
15:13 · Англия. Премьер-лига
Из «Лидса» ушёл спортивный директор, на очереди тренер
14:51 · Англия. Премьер-лига
Пети нашёл слабое звено в «Арсенале»
14:41 · Англия. Премьер-лига
Матич ожидает от «Манчестер Юнайтед» борьбы за титул
14:25 · Англия. Премьер-лига
Саа объяснил, почему не хочет видеть Неймара в «Манчестер Юнайтед»
14:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может подписать хавбека «Ювентуса»
14:11 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» оптимистичен в отношении трансфера звезды «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем