Клопп прокомментировал инцидент с арбитром

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может быть наказан за инцидент с арбитром. После победного гола своей команды в матче против «Тоттенхэма» (4:3) немец подбежал к четвёртому рефери и что-то крикнул ему прямо в лицо.

«Эта ситуация не должна была произойти. Было много эмоций, много гнева в тот момент – вот почему я отпраздновал гол так, как отпраздновал. Прямо перед своими глазами не был зафиксирован фол на Салахе… Я был счастлив после победного гола, но, к сожалению, я был и зол», - сказал Клопп журналистам.

Ближайший матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт в среду, 3 мая. Команда Юргена Клоппа будет играть против «Фулхэма» на своём поле.

Клопп получил травму после гола «Ливерпуля»