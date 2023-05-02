Клопп рассказал о кадровой ситуации в «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча Премьер-лиги против «Фулхэма» сказал несколько слов о кадровой ситуации.

«Фирмино пропустит матч. У Жоты есть проблемы со спиной. Он играл против «Тоттенхэма», но с тех пор не тренировался. Его участие в завтрашнем матче пока под вопросом», - сказал Клопп в ходе вторничной пресс-конференции.

Матч между «Ливерпулем» и «Фулхэмом» пройдёт в среду, 3 апреля. Стартовый свисток на «Энфилде» прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что на текущий момент «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.